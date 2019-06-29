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Колумбия вылетела с Копа Америка, установив уникальное достижение – такого не было почти 100 лет

11:12 84 Читати українською
Колумбия вылетела с Копа Америка, установив уникальное достижение – такого не было почти 100 лет
Йерри Мина и Уильям Тесильйо / официальный твиттер Копа Америка

Колумбийская национальная команда проиграла поединок 1/4 финала Копа Америка сборной Чили (0 0, пенальти – 4:5), но сумела повторить уникальный рекорд в истории турнира.

 

Сборная Колумбии покинула турнир, так и не пропустив ни одного мяча. Об этом сообщает Mister Chip.

Колумбия – Чили – 0:0 (4:5 пен.) – видео голов и обзор матча

"Кофейщики" на групповом этапе Копа Америка одержали три "сухих" победы (2:0 над Аргентиной, а также дважды по 1:0 – над Катаром и Парагваем), а в четвертьфинале завершили матч нулевой ничьей с Чили, уступив затем в серии пенальти.

Последний раз подобное достижение устанавливала сборная Аргентины. Это случилось на Копа Америка в 1924 году.

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Мир Колумбия Колумбия Рекорды Копа Америка Копа Америка-2019 Колумбия - Чили
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