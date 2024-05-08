Игроки дортмундской Боруссии совсем забыли об осторожности после победы над ПСЖ (1:0) в ответном полуфинале ЛЧ.

Несколько футболистов “шмелей” выскочили на возвышение, радостно распевая с болельщиками.

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Места оставалось мало, но Нико Шлоттербек решил составить компанию партнерам. Это привело к фиаско. Бутсы ключевого защитника Боруссии скользнули по гладкой поверхности, и он шлепнулся на землю с метровой высоты. Рядом еще и была стойка, на которую Нико едва не напоролся.

К счастью, Шлоттербек избежал травмы. 24-летний защитник явно не хочет пропускать финал ЛЧ 1 июня и домашний Евро-2024.

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