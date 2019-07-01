Бразилія – Аргентина: прогноз на матч 1/2 фіналу Копа Амеріка-2019

Бразилія приймає Аргентину у півфіналі Копа Амеріка-2019. Який прогноз на матч, підкаже "Футбол 24".

Матч Бразилія – Аргентина розпочнеться 3 липня на стадіоні Мінейран у Белу-Орізонті. Початок півфінального поєдинку Копа Амеріка-2019 – о 03:30 за київським часом.

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Бразилія – Аргентина: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Копа Амеріка-2019

Експерти букмекера William Hill віддають перевагу збірній Бразилії. Коефіцієнт на перемогу пентакампеонів в основний час – 1,80, тоді як тріумф Аргентини оцінюється у 4,75. Коефіцієнт на нічию – 3,40. Вихід у фінал Бразилії за підсумками екстра-тайму чи серії пенальті оцінили у 1,36, "альбіселесте" – 3,00.

Фахівці контори BWin такої ж думки. Перемога Бразилії в основний час оцінюється у 1,80, Мессі та компанії – у 4,60. Нічия – 3,40. На підсумковий вихід у фінал господарів турніру приймають ставки з коефіцієнтом 1,36, тоді як шанси Аргентини оцінили у 2,95.

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Нагадаємо, в 1/4 фіналу Бразилія в серії пенальті здолала Парагвай, а Аргентина в основний час перемогла Венесуелу. Другого фіналіста Копа Амеріка-2019 визначать Чилі та Перу, які зіграють 4 липня.

Фінал Копа Амеріка-2019 пройде 7 липня на стадіоні Маракана в Ріо-де-Жанейро.