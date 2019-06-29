Аргентина победила Венесуэлу и пробилась в полуфинал Копа Америка, где сыграет с Бразилией

Сборная Аргентины благодаря голам Лаутаро Мартинеса и Джованни Ло Чельсо добыла непростую победу над Венесуэлой, став вторым полуфиналистом Кубка Америки-2019.

Сборная Аргентины быстро завладела инициативой, уже на 2-й минуте создав первый момент: Агуэро получил пас от Мартинеса и выстрелил с острого угла под ближнюю штангу – голкипер Фариньяс парировал ногой! Несколько следующих атак "альбиселесте" завершились угловыми: на 7-й минуте Отаменди замкнул подачу Месси головой над воротами, а на 8-й паническую ситуацию пришлось разряжать Фариньясу. На 10-й же корнер стал причиной красивого гола: Агуэро после подачи с углового пробил с правого края штрафной, а Лаутаро Мартинес пяткой подправил мяч между ног голкиперу – 0:1!

Фактически, это был последний действительно опасный момент в первом тайме. Дальнейший его ход свёлся к позиционной борьбе, в которой убедительнее выглядела Аргентина: так, минимум две атаки "альбиселесте" могли завершиться пенальти – на 20-й минуте было подозрение относительно остановки прорыва Месси рукой, а на 44-й в штрафной падал Агуэро. Между этими эпизодами произошли два удара головой выше ворот со стороны обеих команд – головой промазали Акунья и Чансельор. Уже в компенсированное время Акунья классно обыгрался в стеночку с Месси и прострелил на дальнюю штангу, где готов был замыкать Мартинес, но в последний момент Росалес в подкате перевёл мяч на угловой!

Первый тайм оказался динамичным, но скучным с точки зрения остроты. Лучшими его участниками стала пара голубей, которая паслась на поле Мараканы и помогала обороняться Венесуэле и Аргентине. В отборе они действовали не хуже Отаменди.

После перерыва Аргентина заиграла агрессивнее. Уже на 48-й минуте Фариньясу пришлось кулаками выбивать опасную подачу со штрафного на линию вратарской – Песселья мог замкнуть, хотя попал в офсайд. На 49-й быстрая контратака "альбиселесте" завершилась ударом Мартинеса из-за пределов штрафной, но мяч предательски угодил в штангу; на 55-й же контратака подопечных Скалони завершилась передачей Месси на левый край штрафной, где Агуэро протаранил оборонительные порядки соперника – впрочем, пробить Кун не успел. Данный отрезок аргентинцы могли себе занести в актив.

Впрочем, Венесуэле удалось не только выровнять матч, но и перехватить инициативу. Это стало возможным благодаря слабым действиям "альбиселесте" в атаке и центре поля, а также индивидуальным провалам на флангах обороны. Особенно выделялось противостояние Мачиса и Фойта: Дарвин регулярно обыгрывал Хуана в штрафной, что приносило стандарты, а на 65-й минуте едва не привело к пенальти – центрбэк Тоттенхэма в подкате ударил венесуэльского вингера по ноге, но рефери Уильям Ролдан решил не назначать "одиннадцатиметровый".

На 71-й минуте Венесуэла упустила лучшую возможность сравнять счёт: Ринкон исполнил классную передачу на правый край штрафной под удар Эррере, а тот метров с восьми пробил внешней стороной стопы – Армани спас Аргентину! Наказание за расточительность пришло через три минуты, когда "альбиселесте" удалось провести разительную контратаку через правый фланг. Де Паул прострелил на Агуэро, тот пробил с линии штрафной, а Фариньяс неуклюже сыграл, а не парировав и не поймав мяч – тот откатился в сторону, а Джованни Ло Чельсо тут же добил его в пустые ворота. 0:2.

К чести Венесуэлы, её футболисты не сдались, организовав несколько опасных атак. На 82-й они могли сократить отставание ударом со штрафного метров с 25-ти, однако Рондон пробил в сантиметрах от левой штанги. На 90-й же Сотельдо ворвался на левый край штрафной и прострелил, попав в руку защитнику, но арбитр снова не дал пенальти. Аргентина также атаковала: на 87-й с правого края штрафной штрафной Ди Мария выстрелил низом (без проблем для Фариньяса), а на 89-й его удар после прострела Месси накрыли защитники.

В конце концов, матч завершился победой сборной Аргентины со счетом 0:2. Подопечные Лео Скалони стали вторым полуфиналистом Копа Америка-2019, где на них ожидает Суперклассико против хозяев турнира – сборной Бразилии. Поединок состоится 3 июля.