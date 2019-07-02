toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ТРАНСФЕРИ ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО

Бразилія – Аргентина: Тіте зізнався, як протистоятиме Мессі

09:30 403 Читать на русском
Бразилія – Аргентина: Тіте зізнався, як протистоятиме Мессі
Ліонель Мессі / Фото AFA

Головний тренер збірної Бразилії Тіте поділився думками щодо півфінального матчу Копа Амеріка.

 

"Аргентина – це не тільки підбір індивідуальних виконавців. Вони сильно виросли як команда. А колектив підсилює індивідуальні якості.

Бразилія – Аргентина: прогноз на матч 1/2 фіналу Копа Амеріка-2019

Мессі неможливо зупинити. Ми можемо лише зменшити його вплив на полі і спробувати нейтралізувати.

Також неможливо нейтралізувати деяких моїх гравців, таких як Філіппе Коутінью, Вілліан, Роберто Фірміно та Давіда Нереса", – цитує Тіте Goal.

Нагадаємо, матч 1/2 фіналу Копа Амеріка Бразилія – Аргентина відбудеться 3 липня, початок о 03:30 за київським часом. В іншому півфіналі зустрінуться збірні Чилі та Перу.

Аргентина перемогла Венесуелу в 1/4 фіналу Копа Амеріка: неоднозначна гра "альбіселесте" та Мессі, фантастичний Мартінес

blog_ava
Лемпард підписав контракт з Челсі, – ЗМІ
00:20
1013
Теги
Ліонель Мессі Ліонель Мессі Бразилія Бразилія Аргентина Аргентина Копа Амеріка Тіте Тіте Копа Амеріка-2019 Копа Амеріка-2019 Бразилія - Аргентина Світ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Рабйо офіційно перейшов у Ювентус
    Італія — 1 лип3574 Рабйо офіційно перейшов у Ювентус
17
год
:
23
хв
Бразилія
03:30
Аргентина
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук