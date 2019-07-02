Бразилія – Аргентина: Тіте зізнався, як протистоятиме Мессі

Головний тренер збірної Бразилії Тіте поділився думками щодо півфінального матчу Копа Амеріка.

"Аргентина – це не тільки підбір індивідуальних виконавців. Вони сильно виросли як команда. А колектив підсилює індивідуальні якості.

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Мессі неможливо зупинити. Ми можемо лише зменшити його вплив на полі і спробувати нейтралізувати.

Також неможливо нейтралізувати деяких моїх гравців, таких як Філіппе Коутінью, Вілліан, Роберто Фірміно та Давіда Нереса", – цитує Тіте Goal.

Нагадаємо, матч 1/2 фіналу Копа Амеріка Бразилія – Аргентина відбудеться 3 липня, початок о 03:30 за київським часом. В іншому півфіналі зустрінуться збірні Чилі та Перу.

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