"Сразу для себя решил, что буду помогать всем, чем смогу. У меня много друзей пошли в тероборону, есть знакомые в военкоматах. Переговорил с ними, узнал, в чем нуждаются – продукты, экипировка. Потом собственной машиной начал ездить в магазины, все покупал, развозил по блокпостам Полтавы, области. Дважды-трижды в день загружался в гипермаркете, брал одежду, снаряжение, еду, какие-то даже мелочи, те же спички обычные.

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Ездил утром и пока не начинался комендантский час. Эти два месяца все время провел за рулем. Также нас попросили дежурить в деревне с 20:00 до 6:00 во время действия комендантского часа. Дежурство было в первые две-три недели практически через день. Почему решил участвовать в терробороне? Я – украинец и такой же человек, как и те ребята, которые пошли на войну. Мне кажется, что в такой ситуации необходимо сплотиться, быть единым целым и помогать друг другу. Так получится максимальный результат.

Моя жена помогала: мы вместе деткам собирали вещи, отдавали свои, ездили аптеками, покупали лекарства, памперсы – их, кстати, даже заказывали из Западной Украины, и нам передавали. Все это развозили тем мамам с детьми, кто в этом нуждался, переселенцам. Что касается футболистов, то они тоже присоединились. Марлон сразу же скинул деньги, Сергей Кривцов, другие бразильцы тоже – Витао, Майкон. Многие ребята присылали деньги, волновались, видя нашу ситуацию", – рассказал Корниенко в комментарии пресс-службе Шахтера.

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