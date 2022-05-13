Дончане заявляли, что рассматривают Варшаву приоритетным местом проведения поединков ЛЧ на следующий сезон, если начатая Россией война в Украине до тех пор не завершится. Об этом, в частности, говорил Дарио Срна.

Шахтер выбрал приоритетный европейский город для проведения матчей Лиги чемпионов

Теперь эту информацию подтвердил владелец и по совместительству президент Легии Дариуш Мьодуски. Его клуб работает над реализацией этой идеи. "Пока могу только подтвердить, что мы сотрудничаем с Шахтером по этому вопросу. В ближайшее время будем знать больше информации и, очевидно, расскажем обо всех деталях", – цитирует Мьодуски SportoweFakty .

Напомним, "горняки" финишировали первыми в досрочно завершенном сезоне УПЛ 2021/22 и должны были играть в квалификации ЛЧ. Правда, дисквалификация российских клубов и вылет Вильярреала из плей-офф посодействовали тому, что Шахтер получил прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов 2022/23.

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