Президент Динамо и его брат устроили свой быт на одном из самых роскошных курортов Европы.

Игорь и Григорий Суркисы уехали из Украины еще в конце февраля. Процесс пересечения границы сопровождался скандалом с вывозом незадекларированных наличных, а также мужчин призывного возраста. Впоследствии старший из братьев вернулся, но только для того, чтобы попытаться увезти с собой ценные часы.

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С местом пребывания семьи, владеющей киевским Динамо, сюрпризов не возникло. По информации Украинской правды, Суркисы поселились в Монако, где не первый год арендуют апартаменты в пятизвездочном отеле Monte-Carlo Bay. Аренда такого жилья стоит около 2 миллионов евро ежегодно.

Издание отмечает, что Игоря Суркиса и его брата Григория регулярно видят в казино. Азартные игры – давняя страсть президента Динамо.

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