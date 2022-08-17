Президент Динамо та його брат влаштували свій побут на одному з найрозкішніших курортів Європи.

Ігор та Григорій Суркіси виїхали з України ще наприкінці лютого. Процес перетину кордону супроводжувався скандалом з вивезенням незадекларованої готівки та чоловіків призовного віку. Згодом старший із братів повернувся, але лише для того, щоб спробувати вивезти з собою коштовні годинники.

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З місцем перебування сім'ї, яка володіє київським Динамо, сюрпризів не виникло. За інформацією Української правди, Суркіси оселилися в Монако, де не перший рік орендують апартаменти у п’ятизірковому готелі Monte-Carlo Bay. Оренда такого житла коштує близько 2 мільйонів євро щороку.

Видання зазначає, що Ігоря Суркіса та його брата Григорія регулярно бачать у тамтешньому казино. Азартні ігри – давня пристрасть президента Динамо.

Таблиця коефіцієнтів: Україна втрачає вже другий клуб і підпускає ще пару конкурентів – лише Динамо захищає рейтинг