Почётный член УЕФА и бывший президент Динамо Григорий Суркис больше не сможет на особых условиях покидать пределы нашего государства.

Министерство иностранных дел Украины аннулировало дипломатические паспорта 225 депутатам, сообщает Украинская правда.

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"Репрессии" применили к тем народным избранникам, которые не сдали паспорта после командировок. По информации источника, президент Владимир Зеленский убежден, что нардепы не должны ездить за границу без дела во время войны. Кстати, среди тех, чей диппаспорт аннулировали – почетный член УЕФА Григорий Суркис.

Напомним, в начале полномасштабной войны Григорий и Игорь Суркисы вывезли в своих автомобилях за границу мужчин призывного возраста (очевидно, родственников) – дипломатический паспорт запрещает досмотр путешественника и позволяет проехать без очереди. Впоследствии Григорий вляпался в "сканадал с часами", пытаясь транспортировать из Украины 13 драгоценных хронометров.

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