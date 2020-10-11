Атакующий полузащитник Федерико Игуаин присоединился к своему брату Гонсало в Интер Майами.

Игуаин забил дебютный гол за Интер Майами пушечным ударом со штрафного – в Европе форварду такого не позволяли

За переход футболиста команда Бекхэма заплатила ДС Юнайтед довольно смешную компенсацию – 50 тысяч долларов, сообщает официальный сайт вашингтонской команды. 35-летний футболист сам попросил о переходе в Интер, чтобы снова быть рядом с младшим братом.

Напомним, братья Игуаины ранее выступали вместе только в родном клубе Ривер Плейт, который Гонсало покинул в 2006 году. Таким образом, они воссоединились через 14 лет.

К слову, Федерико Игуаин перешел в ДС Юнайтед в марте этого года на правах свободного агента. Полузащитник провел за команду из Вашингтона 10 матчей и забил два гола. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

"Демарш" Мессі, бомби Челсі, зміни в Барселоні не на користь Зінченка, Реал дивує – головне про трансфери літа 2020