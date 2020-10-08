Гонсало Игуаин не замедлил с первым точным ударом в составе Интер Майами.

Форвард оформил дебютное взятие ворот в третьем поединке за калифорнийцев. Символично, что Игуаин сделал это в стиле Дэвида Бекхэма, который является одним из владельцев Интер Майами.

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Гол 32-летнего аргентинца стал не только красивым, но и решающим. Интер Майами получил опасный штрафной при счете 1:1 в матче против Нью-Йорк Ред Буллз. К мячу подошел Игуаин и пушечным выстрелом в девятку не оставил шансов голкиперу.

К слову, в период своей европейской карьеры (428 матчей за Реал, Наполи, Ювентус, Милан и Челси) именитый нападающий ни разу не забивал прямым ударом со штрафного.

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