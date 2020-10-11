Атакувальний півзахисник Федеріко Ігуаїн приєднався до свого брата Гонсало в Інтер Маямі.

Ігуаїн забив дебютний гол за Інтер Маямі гарматним ударом зі штрафного – у Європі форварду такого не дозволяли

За перехід футболіста команда Бекхема сплатила ДС Юнайтед доволі смішну компенсацію – 50 тисяч доларів, повідомляє офіційний сайт вашингтонської команди. 35-річний футболіст сам попросив про перехід в Інтер, аби знову бути поруч із молодшим братом.

Нагадаємо, брати Ігуаїни раніше виступали разом лише у рідному клубі Рівер Плейт, який Гонсало покинув у 2006 році. Таким чином, вони возз'єдналися 14 років по тому.

До слова, Федеріко Ігуаїн перейшов в ДС Юнайтед у березні цього року на правах вільного агента. Півзахисник провів за команду з Вашингтона 10 матчів і забив два голи. Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.

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