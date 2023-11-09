Дейн Рашфорд был арестован 20 октября в Майами-Бич во Флориде за избиение, которое охарактеризовали как домашнее насилие, сообщает The Telegraph.

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Согласно полицейским протоколам, залог за освобождение Дейна до начала досудебного слушания составлял 1500 долларов. За брата Рашфорда уже внесли деньги, но он получил подписку о невыезде, которая запрещает любые контакты. Поскольку Дейн Рашфорд не признал себя виновным, 27 ноября состоится следующее судебное слушание.

Сам подозреваемый отказался комментировать ситуацию, равно как и Манчестер Юнайтед. Отметим, что Дейн Рашфорд является директором агентской компании DN May Sports Management, клиентом которой является звезда МЮ, Маркус Рашфорд. Делами вингера занимается другой брат, Дуэйн Мейнард.

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