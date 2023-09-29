Руководство манкунианцев отстранило бразильца от первой команды и тренировок после того, как узнало о серьезных обвинениях. Впрочем, Манчестер Юнайтед изменил свое мнение и вернул Антони в состав.

Забарный сыграет с Ливерпулем – все результаты жеребьевки Кубка английской лиги

"Клуб решил, что бразилец возобновит тренировки с командой и будет доступен для тренера, пока будет продолжаться расследование полиции", – сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте.

Напомним, что Антони обвиняют несколько женщин в жестоком поведении. Бывшая девушка бразильца заявляла, что 23-летний игрок регулярно избивал ее.

АПЛ: Челси проиграл еще и Астон Вилли дома – Мудрик создал момент матча, но стал жертвой удаления, провалы новичков