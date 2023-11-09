Дейн Рашфорд був заарештований 20 жовтня в Маямі-Біч у Флориді за побиття, яке охарактеризували як домашнє насильство, повідомляє The Telegraph.

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Згідно з поліцейськими протоколами, застава за звільнення Дейна до початку досудового слухання становила 1500 доларів. За брата Рашфорда вже внесли гроші, але він отримав підписку про невиїзд, яка забороняє будь-які контакти. Оскільки Дейн Рашфорд не визнав себе винним, 27 листопада відбудеться наступне судове слухання.

Сам підозрюваний відмовився коментувати ситуацію, так само як і Манчестер Юнайтед. Відзначимо, що Дейн Рашфорд є директором агентської компанії DN May Sports Management, клієнтом якої є зірка МЮ, Маркус Рашфорд. Справами вінгера займається інший брат, Двейн Мейнард.

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