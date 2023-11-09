Бавария обыграла Галатасарай (2:1), а Копенгаген сенсационно вырвал победу над Манчестер Юнайтед (4:3). Отчет матчей группы А читайте на "Футбол 24".

Лига чемпионов. Групповой этап, 4 тур

Бавария – Галатасарай – 2:1

Голы: Кейн, 80, 86 – Бакамбу, 90+3

Копенгаген – Манчестер Юнайтед – 4:3

Голы: Эльюнусси, 45, Гонсалвеш, 45+9, Лерагер, 83, Барджи, 87 – Хейлунд, 3, 28, Фернандеш, 69 (пен)

Удаление: Рашфорд, 42 (М)

Манчестер Юнайтед в кризисе. В чемпионате все плохо, в Лиге чемпионов – ужасно. За три тура "дьяволы" выстрадали только победу над Копенгагеном, и там могли пропустить пенальти в компенсированное время. Сегодня показалось, что команда Эрика Тен Хага сможет переломить ситуацию.

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МЮ забил быстрый гол – Хейлунд воспользовался прострелом Мактоминая. В середине тайма Копенгаген во второй раз вытаскивал мяч из ворот. И снова после точного удара земляка. Хейлунд оформил дубль, завершив классную контратаку. Датчанин добил мяч в сетку, когда голкипер не позволил отличиться Гарначо.

Концовка первого тайма превратилась в кошмар для Юнайтед Рашфорд получил прямую красную карточку, потому что заехал шипами в ногу Елерту. Копенгаген сразу сократил отставание в следствие фланговой атаки – забил Эльюнусси. А в компенсированное время Гонсалвеш реализовал пенальти за руку Магуайра.

После перерыва хозяева давили, а гости в меньшинстве отбивались. МЮ неожиданно получил шанс на победу. Магуайр пришел в чужую штрафную на стандарт и в борьбе направил мяч в руку Лерагера. Фернандеш уверенно реализовал пенальти.

Но удержать три очка "дьяволы" не смогли, как ни старался Онана. Настала пора для реабилитации Лерагера – датчанин замкнул дальнюю штангу и сравнял счет. А через мгновение Копенгаген уже вышел вперед, когда Барджи воспользовался хаосом во владениях МЮ. Магуайр на последних секундах попал в перекладину. Драматическая развязка с поражением Юнайтед.

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Другой матч группы А также подарил интригу. Две недели назад Бавария отскочила на поле Галатасарая, теперь победила дома. Турки снова решили сыграть со смелым прессингом и снова создали проблемы фавориту.

До перерыва у Баварии было ощутимое преимущество. Кейн, Сане и Мусиала комбинировали и выводили друг друга на удар. Никто из них свой шанс не реализовал, а Джамал еще и травмировался и уступил место Мюллеру.

Галатасарай постепенно выравнивал ситуацию. Зиеш и Икарди создали отличный момент. Торрейра забил, но перед тем у Икарди, который принимал хороший пас Анхелиньо, был офсайд. Бавария ответила попаданием Кейна в штангу.

Впрочем, класс мюнхенских футболистов в очередной раз вышел на первый план. 80-я минута – 0:0. Финальный свисток – 2:1 в пользу Баварии. Забивал, конечно, Кейн, который уже месяц не уходит с поля без голов.

Первый мяч Мюнхен положил со стандарта: Киммих навесил, а Харри точно пробил головой. Второй мяч стал следствием трехходовки Мюллер – Тель – Кейн. Англичанин оформил дубль и вывел Баварию в плей-офф ЛЧ.

Галатасарай забил гол престижа усилиями Бакамбу, но на камбек времени не хватило. Турки с 4 баллами делят второе место в группе с Копенгагеном. У Баварии уже максимально возможные 12, а у МЮ – 3 балла и последняя строчка.