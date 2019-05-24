Брандт перед переходом в Боруссию Д отказал Манчестер Юнайтед – известна причина

Юлиан Брандт между Манчестер Юнайтед и Боруссией Д выбрал переход в состав "шмелей".

Манчестер Юнайтед был готов выкупить контракт футболиста у Байера, но сам Брандт отказался от перехода к "красным дьяволам" из-за невыхода команды в Лигу чемпионов, сообщает Manchester Evening News.

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Напомним, прошлым клубом Брандта был леверкузенский Байер, за который вингер выступал с 2014-го года. По неофициальной информации "шмели" заплатили за Брандта 25 миллионов евро.

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К слову, в текущем сезоне 23-летний немец провел за Байер 43 матча во всех турнирах, где вингер забил 10 голов и отдал 17 результативных передач.