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Брандт перед переходом в Боруссию Д отказал Манчестер Юнайтед – известна причина

07:30 157 Читати українською
Брандт перед переходом в Боруссию Д отказал Манчестер Юнайтед – известна причина
Юлиан Брандт / Боруссия Д

Юлиан Брандт между Манчестер Юнайтед и Боруссией Д выбрал переход в состав "шмелей".

Манчестер Юнайтед был готов выкупить контракт футболиста у Байера, но сам Брандт отказался от перехода к "красным дьяволам" из-за невыхода команды в Лигу чемпионов, сообщает Manchester Evening News.

Боруссия Д официально приобрела Брандта

Напомним, прошлым клубом Брандта был леверкузенский Байер, за который вингер выступал с 2014-го года. По неофициальной информации "шмели" заплатили за Брандта 25 миллионов евро.

Боруссия Д официально подписала Торгана Азара

К слову, в текущем сезоне 23-летний немец провел за Байер 43 матча во всех турнирах, где вингер забил 10 голов и отдал 17 результативных передач.

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