Брандт перед переходом у Борусію Д відмовив Манчестер Юнайтед – відома причина

Юліан Брандт між Манчестер Юнайтед та Борусією Д обрав перехід у стан "джмелів".

Манчестер Юнайтед був готовий викупити контракт футболіста у Байєра, але сам Брандт відмовився від переходу до "червоних дияволів" через невихід команди у Лігу чемпіонів, повідомляє Manchester Evening News.

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Нагадаємо, минулим клубом Брандта був леверкузенський Байєр, за який вінгер виступав з 2014-го року. За неофіційною інформацією "джмелі" заплатили за Брандта 25 мільйонів євро.

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До слова, у поточному сезоні 23-річний німець провів за Байєр 43 матчі в усіх турнірах, де вінгер забив 10 голів та віддав 17 результативних передач.