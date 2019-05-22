Боруссия Д официально приобрела Брандта

Овертайм — 15:00 18
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"Цей г*внюк подає, як з гармати стріляє". Українець проти легендарного Агассі – епічний фінал, який ніколи не забудуть
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Хацкевич войдет в историю, Цыганков должен уйти этим летом, Де Пена как Милевский: реакция соцсетей на Шахтер – ДинамоУкраина — 14:58 32
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Шевченко вызвал в сборную Украины Беседина – Зозуля дальше вне спискаСборная Украины — 13:31 130
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Хацкевич разочаровывает, Бойко бьет Тете по заднице и историческая бронза Александрии – главное в 30-м туре УПЛУкраина — 13:05 215
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Наполи вступил в переговоры по Малиновскому, – GdSИталия — 10:57 296