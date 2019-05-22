Боруссия Д официально приобрела Брандта

Дортмундская Боруссия осуществила еще один летний трансфер.

"Шмели" официально подписали контракт с перспективным 23-летним футболистом Юлианом Брандтом, соглашение рассчитано до 2024-го года, сообщает официальный сайт Боруссии Д.

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Напомним, прошлым клубом Брандта был леверкузенский Байер, за который вингер выступал с 2014-го года. По неофициальной информации "шмели" заплатили за Брандта 25 миллионов евро.

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К слову, в текущем сезоне 23-летний немец провел за Байер 43 матча во всех турнирах, где вингер забил 10 голов и отдал 17 результативных передач.