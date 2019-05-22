Боруссия Д официально подписала Торгана Азара

Дортмундская Боруссия договорилась о переходе лидера Боруссии Менхенгладбах Торгана Азара.

Дортмундцы опубликовали фотографию новичка в своем твиттере.

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Полузащитник подписал контракт до 2024 года. Клубы договорились не разглашать сумму трансфера, но, по предварительным данным, она составляет около 25 млн евро. Номер бельгийца пока не известен.

Во всех турнирах сезона 2018/19 Торган Азар отличился 13 голами и 12 ассистами в 35 играх.

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