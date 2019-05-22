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Боруссия Д официально подписала Торгана Азара

12:38 131 Читати українською
Боруссия Д официально подписала Торгана Азара
Торган Азар / Твиттер BVB

Дортмундская Боруссия договорилась о переходе лидера Боруссии Менхенгладбах Торгана Азара.

Дортмундцы опубликовали фотографию новичка в своем твиттере.

Боруссия Д официально подписала защитника сборной Германии Шульца

Полузащитник подписал контракт до 2024 года. Клубы договорились не разглашать сумму трансфера, но, по предварительным данным, она составляет около 25 млн евро. Номер бельгийца пока не известен.

Во всех турнирах сезона 2018/19 Торган Азар отличился 13 голами и 12 ассистами в 35 играх.

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