Билли Гилмор стал игроком Брайтона, сообщает официальный сайт клуба. "Чайки" выкупили 21-летнего хавбека и подписали контракт на 4 года.

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По информации прессы, Челси отпустил талантливого футболиста в обмен на 10 миллионов фунтов. Брайтон представил Билли оригинальным видео с гольфом.

Гилмор мощно зарекомендовал себя в Челси, став лучшим игроком матчей во время дебютов в АПЛ, Кубке Англии и Лиге чемпионов. Он является основным хавбеком сборной Шотландии, с которой Украина играла в отборе к ЧМ-2022 и Лиге наций.

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