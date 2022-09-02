Челси в последний момент подписал хавбека Ювентуса
10:28 - Читати українською
Швейцарский полузащитник Денис Закария покидает Турин уже через 8 месяцев после приезда.
Закария в финальные минуты трансферного окна перешел из Ювентуса в Челси на правах аренды, сообщает официальный сайт синих.
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Швейцарец подписал контракт на один сезон с зарплатой в размере 3 млн евро. Лондонцы имеют право выкупа следующим летом за 30 миллионов.
Денис пришел в Ювентус только в январе этого года и сыграл за туринцев 15 матчей. Перед тем хавбек успешно выступал за Боруссию М в Германии.
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