Швейцарский полузащитник Денис Закария покидает Турин уже через 8 месяцев после приезда.

Закария в финальные минуты трансферного окна перешел из Ювентуса в Челси на правах аренды, сообщает официальный сайт синих.

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Швейцарец подписал контракт на один сезон с зарплатой в размере 3 млн евро. Лондонцы имеют право выкупа следующим летом за 30 миллионов.

Денис пришел в Ювентус только в январе этого года и сыграл за туринцев 15 матчей. Перед тем хавбек успешно выступал за Боруссию М в Германии.

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