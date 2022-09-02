Біллі Гілмор став гравцем Брайтона, повідомляє офіційний сайт клубу. "Чайки" викупили 21-річного хавбека та підписали з ним контракт на 4 роки.

Челсі в останній момент підписав хавбека Ювентуса

За інформацією преси, Челсі відпустив талановитого футболіста в обмін на 10 мільйонів фунтів. Брайтон презентував Біллі оригінальним відео з гольфом.

Гілмор потужно зарекомендував себе в Челсі, ставши найкращим гравцем матчів під час дебютів в АПЛ, Кубку Англії та Лізі чемпіонів. Він є основним хавбеком збірної Шотландії, з якою Україна грала у відборі до ЧС-2022 та в Лізі націй.

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