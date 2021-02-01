Брайтон приобрел Мойзеса Кайседо – хавбеком интересовался Манчестер Юнайтед
19:25 - Читати українською
Эквадорский полузащитник Мойзес Кайседо перебрался в Европу.
Брайтон усилил среднюю линию хавбеком Мойзесом Кайседо, сообщает официальный сайт клуба.
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19-летний игрок подписал контракт до лета 2025-го. СМИ сообщают, что Брайтон заплатил за Мойзеса около 5 млн евро. Игрок защищал цвета эквадорского Индепендьенте дель Валье.
Ранее услугами Кайседо активно интересовался Манчестер Юнайтед. После 21-го тура АПЛ Брайтон расположился над зоной вылета – 17-я ступенька.
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