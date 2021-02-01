Брайтон придбав Мойзеса Кайседо – хавбеком цікавився Манчестер Юнайтед
1 лютого 19:23 - Читать на русском
Еквадорський півзахисник Мойзес Кайседо перебрався у Європу.
Брайтон підсилив середню лінію хавбеком Мойзесом Кайседо, повідомляє офіційний сайт клубу.
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19-річний гравець підписав контракт до літа 2025-го. ЗМІ повідомляють, що Брайтон заплатив за Мойзеса близько 5 млн євро. Гравець захищав кольори еквадорського Індепендьєнте дель Вальє.
Раніше послугами Кайседо активно цікавився Манчестер Юнайтед. Після 21-го туру АПЛ Брайтон розташувався над зоною вильоту – 17-та сходинка.
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