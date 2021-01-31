Ливерпуль на неделе прервал безвыигрышную серию в чемпионате, уверенно преодолев Тоттенхэм. Юрген Клопп все еще в чемпионской гонке, хотя катастрофически отстает от Ман Сити. А сегодняшний поединок с Вест Хэмом был битвой за промежуточное место в зоне Лиги чемпионов. "Молотобойцы" набрали хорошую форму и выдали самое успешное начало года в своей истории.

Дэвид Мойес не удивил стартовым составом и оставил Андрея Ярмоленко в запасе за спинами Боуэна и Антонио. У Ливерпуля сюрприз был – Фирмино оказался на скамейке, а группу атаки рядом с Салахом сформировали Ориджи и Шакири (у Мане повреждение).

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Ливерпуль с первых минут захватил инициативу и установил контроль над мячом, но моментов не создавал. Все острота ограничивалась забросами Алькантары в штрафную и неточными ударами Ориджи, Вейналдума и Салаха из неудобных позиций. Фабиански впервые вступил в игру в конце первого тайма, когда парировал дальний удар египтянина.

Вест Хэм действовал очень организованно и не давал мерсисайдцам свободного пространства. Игроки атаки отрабатывали по своим визави по всему полю, а оборона сохраняла компактность. Хозяева выгрызали каждый мяч, навязывали борьбу на каждом участке поля, пытались заблокировать каждый удар.

А со временем начали даже отвечать своими атаками. Перспективный выпад разогнал и завершил Форнальс – гостей спас Робертсон, который на линии головой выбил мяч. Еще был замечательный момент у Антонио, который завершал быструю атаку с участием Доусона, Форнальса и Боуэна. После удара форварда лондонцев мяч немного разминулся с воротами.

Во втором тайме Ливерпуль взвинтил темп атак и "посадил" на желтые карточки двух опорников Вест Хэма – Райс и Соучек потеряли право на ошибку. Ориджи наконец-то показал себя, пробежав по левому краю и выкатив под удар Салаху. Ту попытку египтянина заблокировали, однако вскоре он нашел еще один шанс. Мо получил немного больше пространства и мгновенно этим воспользовался – закрутил под дальнюю штангу. Клопп хорошо угадал с заменой, выпустив перед тем Джонса, который и разогнал голевую атаку.

Дэвид Мойес чувствовал, что можно спасти матч, потому усилил переднюю линию. Вместо измученного Форнальса вышел Ярмоленко. Андрей получил полчаса игрового времени и разместился рядом с Антонио. Вест Хэм перешел на игру с двумя форвардами, однако угрожал воротам Ливерпуля преимущественно со стандартов.

Впрочем, гости подстерегли Вест Хэм на одном из стандартов и закрыли матч. Ливерпуль преодолел все поле в две передачи (Александр-Арнольд и Шакири), а Салах элегантно пробил мимо голкипера. Андрей Ярмоленко отпустил Мохаммеда еще у чужой штрафной, пытался догнать его, совершил рывок, но спасти не удалось. Салах оформил дубль и забил 20-й гол в сезоне. Он достигает этой отметки во всех сезонах после переезда в Англию.

I know some will argue it’s Yarmolenko’s man so it was his job to track him in the first place but I do get frustrated when his work ethic is knocked he’s actually running quicker here to get back than he does when attacking ironically. pic.twitter.com/nYIIJmW3dv — Mark Harrison (@MarkHarrison23) January 31, 2021

Третий гол гостей забил Вейналдум – классную атаку для него подготовили Окслейд-Чемберлен и Фирмино (опять Клопп угадал с заменами). А Вест Хэм все же выполнил программу минимум, оформив гол престижа с углового. Отличился Доусон. В итоге – 1:3 в пользу Ливерпуля. Мерсисайдцы набрали 40 очков и поднялись на третье место АПЛ, а Вест Хэм с 35 баллами остался пятым.