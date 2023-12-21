Обе команды были далеки от лучшей формы. Брайтон набрал одно очко в предыдущих 2 турах АПЛ, а Кристал Пэлас вообще не мог выиграть 6 матчей подряд.

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Первый тайм подтвердил печальные тенденции – куча брака, мало острых моментов. Пэлас открыл счет в компенсированное время благодаря рискованному розыгрышу от ворот команды Де Дзерби (фанаты Шахтера хорошо помнят эту черту игры итальянца). Олисе перехватил неаккуратную передачу Варбрюггена, обыгрался с Хьюзом и выкрутил идеальный навес на голову Джордану Айю, который наказал голкипера Брайтона.

После перерыва хозяева забились в глухую оборону, которую Брайтон никак не мог "расковырять". Спас Дэнни Уэлбек, которого Де Дзерби выпустил в перерыве. 33-летний нападающий головой роскошно пробил в девятку после навеса Гросса. Ветеран должен был случайно вырывать победу, но после грубой ошибки Хендерсона мяч от корпуса Уэлбека пролетел мимо стойки.

Ничья продолжает неудачные серии команд. Кристал Пэлас на 15-й строчке, а Брайтон восьмой – между МЮ и Вест Хэмом, которые как раз сыграют в этом туре.

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