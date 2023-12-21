Обидві команди були далекі від найкращої форми. Брайтон набрав одне очко у попередніх 2 турах АПЛ, а Крістал Пелас взагалі не міг виграти 6 матчів поспіль.

Помилка Забарного офіційно анульована – АПЛ винесла вердикт щодо матчу Борнмут – Лутон

Перший тайм підтвердив сумні тенденції – купа браку, обмаль гострих моментів. Пелас відкрив рахунок у компенсований час завдяки ризикованому розіграшу від воріт команди Де Дзербі (фанати Шахтаря добре пам'ятають цю рису гри італійця). Олісе перехопив неохайну передачу Варбрюггена, обігрався з Х'юзом і викрутив ідеальний навіс на голову Джордану Айю, який покарав голкіпера Брайтона.

По перерві господарі забились в глуху оборону, яку Брайтон ніяк не міг "розколупати". Врятував Денні Велбек, якого Де Дзербі випустив у перерві. 33-річний нападник головою розкішно пробив у дев'ятку після навісу Гросса. Ветеран мав випадково виривати перемогу, але після грубої помилки Хендерсона м'яч від корпуса Велбека пролетів повз стійку.

Нічия продовжує невдалі серії команд. Крістал Пелас на 15-й сходинці, а Брайтон восьмий – між МЮ та Вест Хемом, які якраз зіграють в цьому турі.

Ліверпуль розтрощив Вест Хем і став останнім півфіналістом Кубка англійської ліги