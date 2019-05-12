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Брайтон – Манчестер Сити – 1:4 – видео голов и обзор матча

12 мая 19:41 661 Читати українською
Брайтон – Манчестер Сити – 1:4 – видео голов и обзор матча
Брайтон – Манчестер Сити – 1:4 – видео голов и обзор матча

Манчестер Сити обыграл Брайтон и стал чемпионом Англии. Смотрите видео голов матча Брайтон – Манчестер Сити.

27’ Глен Мюррей
 
Серхио Агуэро 28’
Эмерик Ляпорт 38’
Рияд Марез 64’
Илкай Гюндоган 72’
27’ Глен Мюррей
28’ Серхио Агуэро
38’ Эмерик Ляпорт
64’ Рияд Марез
72’ Илкай Гюндоган

Манчестер Сити начал решающий матч нынешнего сезона в АПЛ с пропущенного гола. За Брайтон забил Глен Мюррей. Однако команда Хосепа Гвардиолы быстро восстановила равновесие и в итоге одержала убедительную победу, забив по два гола в каждом из таймов.

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Англия Видеоновости Манчестер Сити Манчестер Сити АПЛ Брайтон Брайтон Брайтон - Манчестер Сити
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