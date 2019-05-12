Брайтон – Манчестер Сити – 1:4 – видео голов и обзор матча

Манчестер Сити обыграл Брайтон и стал чемпионом Англии. Смотрите видео голов матча Брайтон – Манчестер Сити.

Манчестер Сити начал решающий матч нынешнего сезона в АПЛ с пропущенного гола. За Брайтон забил Глен Мюррей. Однако команда Хосепа Гвардиолы быстро восстановила равновесие и в итоге одержала убедительную победу, забив по два гола в каждом из таймов.

Зинченко помог Манчестер Сити разгромить Брайтон и стать чемпионом Англии 2-й раз подряд