Курйозний гол Оріджі, свавілля без VAR, майстерклас з Зінченком, міліметри щастя Ман Сіті – топ-10 моментів сезону в АПЛ

Виділяємо головні епізоди та найяскравіші перфоманси англійської Прем'єр-ліги-2018/19.

1. Вогонь сезону

Арсенал – Тоттенхем – 4:2 (2 грудня)

Два пенальті, червона картка, шість голів і бійка на полі – це дербі Північного Лондона. Арсенал тією перемогою збільшив безпрограшну серію до 19 матчів. Результати тоді переконували, що клуб вгадав з Унаї Емері. Також вразив хитрий секрет Обамеянга і топовий асистент, з яким "каноніри" не продовжили контракт.

2. Оріджі приносить дике святкування

Ліверпуль – Евертон – 1:0 (2 грудня)

Того ж дня мерсисайдське дербі подарувало зовсім інший сценарій, але не менш драматичну розв'язку. Рахунок залишався нічийним до 6-ї компенсованої хвилини, а потім Пікфорд вирішив допомогти сусідам. Голкіпер Евертона залишив м'яч у полі після свічки ван Дейка, а Оріджі підстеріг помилку та приніс Ліверпулю важливу для чемпіонських перегонів вікторію. Юрген Клопп епічно відсвяткував гол з Аліссоном, вибігши на поле.

3. Останній бій Моурінью

Ліверпуль – Манчестер Юнайтед – 3:1 (16 грудня)

Обіграний, декласований, перевершений. Цей матч ідеально підбив підсумки роботи Жозе Моурінью в Манчестер Юнайтед. Шакірі зробив переможний дубль ближче до завершення зустрічі, однак перевага Ліверпуля по грі була грандіозною. Ця поразка стала фінальною краплею для керівництва – Моурінью, який на той момент вже декілька місяців перебував у максимально токсичній атмосфері на Олд Траффорд, відправили у відставку.

4. Долю вирішують міліметри

Манчестер Сіті – Ліверпуль – 2:1 (3 січня), Бернлі – Манчестер Сіті – 0:1 (28 квітня)

У ключовому поєдинку сезону Манчестер Сіті ледь не привіз собі кумедний гол за рахунку 0:0. Стоунз і Едерсон вдвох відправили м'яч у власні ворота, але захисник в останній момент виправив ситуацію, вибивши "круглого" з лінії. Система автоматичної фіксації голів показала, що м'яч не залетів повністю у ворота – забракло 11 міліметрів, які врятували Сіті.

У квітні система Hawk-Eye ще раз допомогла Манчестер Сіті, коли м'яч після удару Агуеро по воротах Бернлі перетнув лінію лише на 2,9 сантиметра. Якщо сьогодні "містяни" виграють чемпіонство, то золотими медалями завдячуватимуть, зокрема, технології.

5. Майстерклас від найкращої команди та Зінченка

Манчестер Сіті – Челсі – 6:0 (10 лютого)

Потужно, ефективно і просто геніально. Подивіться перші 25 хвилин цього матчу – і ви зрозумієте, наскільки класна команда в Пепа Гвардіоли. Сіті розніс Челсі за всіма параметрами: господарі показали космічний футбол і знищили суперника. Приємно, що одним з головних героїв того успіху став Олександр Зінченко, який відзначився двома асистами. Ман Сіті заробив комфортний гандикап перед Ліверпулем за різницею голів і відтоді виключно перемагає в АПЛ.

6. Свавілля без VAR

Кардіфф – Челсі – 1:2 (31 березня)

"АПЛ – найкраща ліга у світі, але, ймовірно, з найгіршими суддями у світі", – Ніл Ворнок шаленів через ганебне суддівство бригади арбітрів на чолі з Крейгом Повсоном, яке подарувало Челсі перемогу над Кардіффом. Аспілікуета зрівняв рахунок з метрового офсайда, Рюдігер не отримав заслужену червону картку за фол останньої надії, господарі претендували на два пенальті. Це була цілковита ганьба, до того ж результат зустрічі безпосередньо вплинув на турнірну ситуацію – Челсі вийшов у Лігу чемпіонів, а Кардіфф вилетів з АПЛ. Англія з нетерпінням чекає на VAR у наступному сезоні.

7. Тоттенхем нарешті отримав новий дім

Тоттенхем – Крістал Пелас – 2:0 (3 квітня)

Переїзд "шпор" на нову арену переносився десяток разів, ставши об'єктом мемів і насмішок. У квітні Тоттенхем все ж зіграв з Крістал Пелас на розкішному домашньому стадіоні, на який витратили близько мільярда фунтів. Кінцевий результат вражає – вболівальники дуже добре прийняли вишукану арену. Під час дебютного матчу на Тоттенхем Хотспур Стедіум деякі фани навіть плакали.

8. Бур'яни в саду МЮ

Евертон – Манчестер Юнайтед – 4:0 (21 квітня)

Манкуніанці пережили важкий сезон: падіння з Моурінью, надія після феєричного старту Сульшера, повернення до сумної реальності. Пізньої весни всім стало зрозуміло, що справа не стільки в тренері, скільки в підборі виконавців. Точкою найбільшої ганьби став виїзд до Евертона з поразкою 0:4. "Моїй люті немає меж, – розвалював в ефірі рідний МЮ Гарі Невілл, критикуючи гравців. – Якщо в саду є бур'ян, його необхідно прополоти". Потенційні лідери розчаровують. Влітку на Юнайтед чекає грандіозна чистка, адже з цими футболістами можна перемагати хіба що на емоціях.

9. "Вінні, не бий!"

Манчестер Сіті – Лестер – 1:0 (6 травня)

"Не бий, віддай м'яч!" – Пеп Гвардіола.

"Я думав тільки про одне: "Не бий", – Рахім Стерлінг.

"Я кажу: "Вінні, відпасуй мені!" – Бернарду Сілва.

"Не роби цього, Вінні, будь ласка, не роби, просто дай пас", – Олександр Зінченко.

"Не бий, Вінні, ні, не бий!" – Серхіо Агуеро.

А Вінні взяв і пробив. І забив. Ймовірно, чемпіонський гол Манчестер Сіті. Проти волі Гвардіоли, який категорично забороняє бити здалеку. Ключову перемогу Пепу приніс чужий для його системи гол – гарматний удар з 30-ти ярдів ідеально в "дев'ятку". А що робити, коли твою систему розкішно нейтралізував Лестер?

Венсан Компані – капітан команди, гравець, який найдовше перебуває в структурі клубу, і герой. Як мінімум, він подарував суперінтригу на останній день чемпіонату.

Компані – це диво: 27 травм, 37 невдалих спроб поспіль та перший успіх 12 років потому, або Ліверпуль офіційно проклятий

10. Визначення чемпіона

Брайтон – Манчестер Сіті та Ліверпуль – Вулверхемптон (12 травня)

Манчестер Сіті випереджає Ліверпуль на 1 очко. Мерсисайдці повинні виграти свій матч і сподіватися на помилку опонента. Доля чемпіонства все ж в руках Олександра Зінченка та його партнерів – потрібно просто здолати немотивований Брайтон. Якою б не була розв'язка, ці чемпіонські перегони вже увійшли в історію як найзапекліші. Претенденти набрали космічну кількість залікових балів – 95 і 94, а перспективі 98 і 97. Це фантастика.