Брайтон нацелился на 25-летнего футболиста итальянской команды. Защитник Игор планирует покинуть Фиорентину летом текущего года.

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Как информирует Firenzeviola.it, английский клуб готов заплатить около 15 миллионов евро плюс дополнительные средства для завершения сделки. Бразильский защитник уже в устной форме договорился о личных условиях с командой Роберто Де Дзерби и надеется закрыть соглашение до предсезонного тура в США.

Действующее соглашение Игора с Фиорентиной истекает в 2024 году. В составе "фиалок" он отыграл в 11 матчах. Следует заметить, что главный тренер Брайтона Де Дзерби рассматривал на эту позицию защитника Шахтера Николая Матвиенко.

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