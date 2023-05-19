Летом команда Роберто Де Дзерби претерпевает серьезные кадровые изменения. Брайтон уже купил Жоау Педро и близок к подписанию Джеймса Милнера. Дальнейшие трансферы будут зависеть от продаж, поскольку к нескольким лидерам Брайтона есть серьезный интерес.

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По информации The Athletic, одним из тех, кого может подписать Брайтон, стал Николай Матвиенко. Украинец мог бы усилить проблемную позицию – левого центрального защитника. Кроме того, при необходимости может без проблем закрыть левый фланг.

Отмечается, что Матвиенко только второй в списке штаба Де Дзерби. Прежде всего, Брайтон хочет попытаться выкупить Леви Колвилла у Челси. Правда, дожать лондонцев будет проблематично, ведь они настроены сохранить своего воспитанника, который сейчас выступает в составе "чаек" на правах аренды.

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