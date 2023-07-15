Экс-форвард Жироны Тати Кастельянос близок к тому, чтобы переехать в Италию.

Аргентинский нападающий, в прошлом сезоне выступавший вместе с Виктором Цыганковым за Жирону, попал на радар Лацио. Согласно информации Mundo Deportivo, Тати Кастельянос покинет Нью-Йорк и подпишет контракт с итальянским клубом на пять сезонов – до 2028 года.

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Римская команда заплатит американскому клубу 15 миллионов евро за футболиста. Фиксированная сумма, в которую должны быть добавлены другие переменные в качестве бонуса. 24-летний форвард отправится в Италию в ближайшее время, чтобы завершить свой переход.

В прошлом сезоне Тати Кастельянос находился в аренде в Жироне. За испанский клуб нападающий сыграл в 37 матчах, в которых забил 14 голов.

Следует отметить, что среди трансферных целей Лацио числился форвард СК Днепр-1 Артем Довбик, однако теперь итальянский клуб откажется от украинца.

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