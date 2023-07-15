Брайтон націлився на 25-річного футболіста італійської команди. Захисник Ігор планує покинути Фіорентину влітку поточного року.

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Як інформує Firenzeviola.it, англійський клуб готовий заплатити близько 15 мільйонів євро плюс додаткові кошти, щоб завершити угоду. Бразильський захисник вже в усній формі домовився про особисті умови з командою Роберто Де Дзербі, і сподівається закрити угоду до передсезонного туру в США.

Чинна угода Ігора з Фіорентиною закінчується у 2024 році. У складі "фіалок" він відіграв в 11 матчах. Слід зауважити, що головний тренер Брайтона Де Дзербі розглядав на цю позицію захисника Шахтаря Миколу Матвієнка.

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