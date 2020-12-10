Игра за престиж, призовые и очки для Украины в таблице коэффициентов. Где смотреть матч Брага – Заря онлайн? Игру в Украине традиционно покажут на нескольких платформах. В частности, на oll.tv и MEGOGO (Volia Football 1 HD) по подписке. Кроме этого, прямая трансляция состоится на канале "Футбол 2", где в 21:00 стартует студия "Путь в Гданьск". Матч, как и онлайн-трансляция Брага – Заря на "Футбол 24", стартует в 22:00. Обе команды свои задачи уже практически решили. Португальцы разве что могут надеяться вырвать 1 место. А вот для команды Скрипника это возможность отомстить за домашние 1:2 и выиграть неплохие призовые.

Брага – Заря: анонс и прогноз на матч Лиги Европы

Никита Шевченко вернулся в ворота и роль капитана, хотя голкипер Никола Василь стал одним из героев победы над Лестером в 5 туре. Неожиданностью стало отсутствие Виталия Вернидуба даже в заявке, хотя он летел в Брагу. Поэтому в центре защиты вновь выходит опорный полузащитник Дмитрий Иванисеня. Интересно, что в запасе португальцев вдвое больше полевых игроков, чем на скамейке у Зари.

Брага: Са – Зе Карлуш, Карму, Тормена, Раул Силва – Франсержиу (к), Новайш, Орта – Галено, Гильерме, Руис

Зоря: Н. Шевченко (к) – Фаворов, Иванисеня, Абу Ханна, Цыганикс – Назарина – Юрченко, Кабаев, Кочергин – Гладкий, Громов

Запасные: Василь, Мацапура, Лунев, Перович, Хомченовский, Поддубный, Гринь