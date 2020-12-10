Гра за престиж, призові та очки для України в таблиці коефіцієнтів. Де дивитися матч Брага – Зоря онлайн? Гру в Україні традиційно покажуть на кількох платформах. Зокрема, на oll.tv та MEGOGO (Volia Football 1 HD) за підпискою. Крім цього, пряма трансляція відбудеться на каналі "Футбол 2", де о 21:00 стартує студія "Шлях до Гданська". Матч, як і онлайн-трансляція Брага – Зоря на "Футбол 24", стартує о 22:00. Обидві команди свої завдання вже практично вирішили. Португальці хіба можуть сподіватися вирвати 1 місце. А ось для команди Скрипника це нагода помститися за домашні 1:2 і виграти непогані призові.

Брага – Зоря: анонс і прогноз на матч Ліги Європи

Микита Шевченко повернувся у ворота та роль капітана, хоча голкіпер Нікола Васіль став одним з героїв перемоги над Лестером у 5 турі. Несподіванкою стала відсутність Віталія Вернидуба навіть в заявці, хоча він летів у Брагу. Відтак у центрі захисту знову виходить опорний півзахисник Дмитро Іванісеня. Цікаво, що в запасі португальців удвічі більше польових гравців, ніж на лавці в Зорі.

Брага: Са – Зе Карлуш, Карму, Тормена, Раул Сілва – Франсержіу (к), Новайш, Андре Орта – Галену, Гільєрме, Руїс

Зоря: М. Шевченко (к) – Фаворов, Іванісеня, Абу Ханна, Циганікс – Назарина – Юрченко, Кабаєв, Кочергін – Гладкий, Громов

Запасні: Василь, Мацапура, Луньов, Перовіч, Хомченовський, Піддубний, Гринь