Первый тайм завершился без голов, а во втором Заря пропустила. Луганчане проиграли мяч в центре поля, после чего позволили Галено выйти на ударную позицию. Абу Ханна пытался спасти пустые ворота, но шансов не было.

Брага разбила Зарю в последнем матче ЛЕ – команда Скрипника не использовала свои шансы

Брага очень быстро удвоила преимущество. Рикарду Орта, который за минуту до того вышел на замену, воспользовался разрезным пасом Медейруша (тоже как раз появился на поле) и забил второй гол в ворота Зари.