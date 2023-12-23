"Боже мой, насколько Арсенал силен. Хорошая новость заключается в том, что мы также в порядке. В такой игре сложно сохранять нулевой счет, особенно со скоростью Арсенала. Но та игра, которую мы провели, как мы начали второй тайм – мы должны были забивать.

Ливерпуль – Арсенал – 1:1 – видео голов и обзор матча лидеров АПЛ

Игроки пасуют вместо того, чтобы бить по воротам. Четыре-пять раз мы так делали – это урок. Но в целом игра великолепная. Ситуация с неназначенным пенальти за игру Эдегора рукой – это странная ситуация. Я не знаю, видел ли это судья, но это видели вы. Не знаю, как вы можете сказать, что это не пенальти. Атмосфера? Спасибо Энфилду. Боже мой, это то, что мы можем делать", – цитирует Клоппа BBC.

Заметим, что Ливерпуль и Арсенал не смогли выявить сильнейшего, сыграв вничью 1:1. На гол Габриэла результативно ответил Салах еще в первом тайме.

Салах забил из-под Зинченко, но Арсенал расписал ничью с Ливерпулем – "канониры" удержали первое место в АПЛ