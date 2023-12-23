"Боже мій, наскільки Арсенал сильний. Хороша новина полягає в тому, що ми також в порядку. У такій грі складно зберігати нульовий рахунок, особливо зі швидкістю Арсенала. Але та гра, яку ми провели, як ми почали другий тайм – ми мали забивати.

Ліверпуль – Арсенал – 1:1 – відео голів та огляд матчу лідерів АПЛ

Гравці пасують замість того, щоб бити по воротах. Чотири-п’ять разів ми так робили – це урок. Але в цілому гра чудова. Ситуація з непризначеним пенальті за гру Едегора рукою – це дивна ситуація. Я не знаю, чи бачив це суддя, але це бачили ви. Не знаю, як ви можете сказати, що це не пенальті. Дякую Енфілду. Боже мій, це те, що ми можемо робити", – цитує Клоппа BBC.

Зауважимо, що Ліверпуль та Арсенал не змогли виявити сильнішого, зігравши внічию 1:1. На гол Габріела результативно відповів Салах ще в першому таймі.

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