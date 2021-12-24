Сначала Эвертону отказали в просьбе об отмене матча, а наставник "ирисок" Рафаэль Бенитес отметил, что "действительно удивлен" таким решением руководства лиги.

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Теперь же в заявлении Премьер-лиги говорится, что, рассмотрев новый запрос ливерпульского клуба, принято решение перенести матч из-за сложной ситуации с ковидом в составе "ирисок". Это означает, что уже три из девяти поединков АПЛ, запланированных на воскресенье, перенесены.

Всего количество отложенных матчей Премьер-лиги в декабре увеличилось до 13.

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