Спочатку Евертону відмовили у проханні про скасування матчу, а наставник "ірисок" Рафаель Бенітес зазначив, що "справді здивований" таким рішенням керівництва ліги.

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Тепер же у заяві Прем'єр-ліги йдеться, що, розглянувши новий запит ліверпульського клубу, таки прийняте рішення пренести матч через складну ситуацію з ковідом в складі "ірисок". Це означає, що вже три з дев’яти поєдинків АПЛ, запланованих на неділю, перенесені.

Загалом кількість відкладених матчів Прем'єр-ліги у грудні збільшилась до 13.

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