"Босния и Герцеговина действительно будет играть против России? Ну разве УЕФА и ФИФА не против этого. За этим скрывается что-то большее, здесь точно что-то воняет. Не знаю…

"Кто появится на матче с россиянами, больше не сможет ступить в нашу страну": огненное заявление ветерана сборной Боснии

В то время, когда весь мир осуждает Россию за происходящее в Украине, поступает известие, что мы сыграем с ними товарищеский матч. Я действительно удивлен и не знаю, что еще сказать. Это нас никуда не приведет. Иногда у меня возникает впечатление, что отдельные лица в Боснии делают все, чтобы разрушить ее любой ценой. И в экономическом, и в спортивном плане", – резюмировал Халилходжич в интервью Reprezentacija.

Напомним, боснийцы подтвердили, что проведут товарищеский матч с оккупантами 19 ноября в Санкт-Петербурге. По информации СМИ, футбольная ассоциация гостей получит от россиян "донат" в размере 200 тысяч евро, но ряд звезд команды собирается бойкотировать игру.

"Сербы хотят разрушить местный футбол": почему боснийская Федерация согласилась на товарищеский матч с Россией?