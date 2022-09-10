"Боснія і Герцеговина справді гратиме проти Росії? Ну хіба УЄФА та ФІФА не проти цього. За цим ховається щось більше, тут точно щось смердить. Не знаю…

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У той час, коли весь світ засуджує Росію за те, що відбувається в Україні, надходить звістка, що ми зіграємо з ними товариський матч. Я справді здивований і не знаю, що ще сказати наразі. Це нас нікуди не приведе. Іноді у мене виникає враження, що окремі особи в Боснії роблять все, щоб зруйнувати її за всяку ціну. І в економічному, і в спортивному плані", – резюмував Халілходжич в інтерв'ю Reprezentacija.

Нагадаємо, боснійці підтвердили, що проведуть товариський матч з окупантами 19 листопада у Санкт-Петербурзі. За інформацією ЗМІ, футбольна асоціація гостей отримає від росіян "донат" у розмірі 200 тисяч євро, але низка зірок команди збирається бойкотувати гру.

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