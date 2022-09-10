"Каждый игрок и работник сборной должен вести себя как Пьянич, который сразу все сказал. Это позорный поступок со стороны президента Ассоциации. Очевидно, он перепутал, в какой стране живет и под каким флагом играет наша команда. Тот, кто появится на этом матче, больше не сможет ступить в нашу страну.

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Надеюсь, капитан сплотит команду и прямо заявит, что на игру в России никто не явится. Это единственный правильный путь, а пока все выглядит как откровенное хамство", – Sport.avaz цитирует 35-летнего Зукановича, в свое время наигравшего 38 матчей за национальную сборную Боснии и Герцеговины.

Напомним, боснийцы подтвердили, что проведут товарищеский матч с оккупантами 19 ноября в Санкт-Петербурге. По информации СМИ, футбольная ассоциация гостей получит от россиян "донат" в размере 200 тысяч евро.

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