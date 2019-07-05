Босянок не получал предложений от Setanta

Известный украинский комментатор Денис Босянок, похоже, не будет работать на телеканале Setanta.

"Впервые об этом слышу от вас. Последний раз перейти на Setanta мне предлагал Джулай, когда шесть лет назад сам начинал там. Сейчас у меня нет предложений перейти комментировать на другой телеканал", – цитирует Джулая Tribuna.ua.

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Напомним, ранее сообщалось, что новый для Украины телеканал Setanta заработает в нашей стране с 1 августа, а одним из комментаторов станет Денис Босянок.

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К слову, Setanta, вероятно, будет транслироваться в Украине только через интернет. Заметим, что ирландскому телеканалу принадлежат права на трансляцию АПЛ в Украине.