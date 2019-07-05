Setanta может быть не допущена на украинский рынок из-за связей с Россией – компания опровергает обвинения

Член Национального совета по вопросам телевидения и радио Александр Ильяшенко рассказал, что Setanta может не получить лицензию на вещание в Украине.

"Даже если такое обращение будет – от них самих или через партнера-провайдера – 99 процентов, что они разрешения не получат.

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Мы очень критично относимся к компаниям, которые имеют лицензию Роскомнадзора. Не знаю, что они транслируют в России, но такая лицензия у них есть", – цитирует Ильяшенко Tribuna.com.

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Представитель ирландского телевидения в Украине Марина Лысенко опровергла эту информацию: "Setanta Sports в РФ никогда не вещала и лицензий не получала".