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Босянок не отримував пропозицій від Setanta

15:51 242 Читать на русском
Босянок не отримував пропозицій від Setanta
Денис Босянок / Соцмережі

Відомий український коментатор Денис Босянок, схоже, не буде працювати на телеканалі Setanta.

"Вперше про це чую від вас. Останній раз перейти на Setanta мені пропонував Джулай, коли шість років тому сам починав там. Зараз у мене немає пропозицій перейти коментувати на інший телеканал", – цитує Джулая Tribuna.ua.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що новий для України телеканал Setanta запрацює в нашій країні з 1 серпня, а одним з коментаторів стане Денис Босянок.

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До слова, Setanta, ймовірно, транслюватиметься в Україні лише через інтернет. Зауважимо, що ірландському телеканалу належать права на трансляцію АПЛ в Україні.

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Теги
Англія Денис Босянок телебачення
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