Главный тренер Боруссии М Марко Розе с юмором воспринимает достижения своих подопечных.

"Жеребцы" в текущем сезоне отличились 16 голами со стандартов. Это пока лучший показатель чемпионата. На вопрос о том, как Боруссия М тренирует работу при стандартах, Марк Розе отшутился.

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"Мы, пожалуй, первая команда Бундеслиги, которая забила больше всех мячей со стандартных положений, вообще их не тренируя", – цитирует наставника Ринд-Тутт.

Заметим, вчера Боруссия Менхенгладбах в феерическом матче победила одноименный клуб из Дортмунда со счетом 4:2. Сейчас подопечные Розе расположились на 4 ступени, но по итогам тура могут оказаться ниже в турнирной таблице Бундеслиги.

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