"Жеребцы" шокировали гостей уже на второй минуте, но арбитр после 6-минутного просмотра видеоповтора таки отменил взятие ворот. Однако, еще до перерыва команды успели обменяться дублями Эльведи и Холанда. Уже во втором тайме на очередные два гола сподобился только Менхенгладбах.

Дортмунд проиграл Гладбаху впервые за 5 лет – ужас стандартов перевесил чудеса Санчо и Холанда в космической перестрелке

Боруссия М обыграла Боруссию Д впервые за 5 лет – с апреля 2015 года "жеребцы" неизменно проигрывали это дерби. Гладбах набрал 31 очко и поднялся на четвертое место, обойдя Дортмунд (29 баллов). Седьмое поражение BVB в этом чемпионате.